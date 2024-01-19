Делегация КНДР вместе с главой МИД вернулась в Пхеньян

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, в московском аэропорту Цой Сон Хи и дипломатов провожали сотрудники российского дипведомства

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи завершила визит в Россию и 19 января вернулась в Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Делегация покинула Москву 18 января, в аэропорту ее провожали сотрудники МИД России, посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и другие дипломаты.

В воздушной гавани Пхеньяна их встретили заместитель министра иностранных дел Пак Чхоль Чжун, временный поверенный в делах РФ Владимир Топеха, военный атташе Валерий Исаенко.

Цой Сон Хи прибыла с официальным визитом в Россию 14 января во главе правительственной делегации КНДР. Она провела встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отмечал Лавров, Москва ценит поддержку Пхеньяна в контексте специальной военной операции на Украине и рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества двух стран на площадке ООН и других многосторонних организаций. По словам главы российского дипведомства, нынешние переговоры стали весьма своевременными, они предоставили возможность для подведения предварительных итогов той активной работы, которая была начата для выполнения договоренностей, достигнутых в ходе сентябрьского саммита между Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный.