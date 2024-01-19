Мадуро раскритиковал выступление президента Аргентины в Давосе

Президент Венесуэлы также назвал Хавьера Милея нацистом

КАРАКАС, 19 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике выступление аргентинского лидера Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе и назвал его нацистом.

"Аргентинский народ должен испытывать стыд и возмущаться той ролью, которую сыграл Милей в Давосе, стыд за его нацистскую идеологию <…>. Это неправда, что он либерал, либертарианец, он нацист", - заявил президент в четверг на встрече с участниками Конгресса новой эпохи, которую транслировали венесуэльские телеканалы.

Мадуро указал, что аргентинский лидер "удивил капиталистических предпринимателей и правительства западных стран, когда обвинил Запад в коммунизме и социализме". По словам президента Венесуэлы, Милей считает, что "каждый, кто думает не так, как он, является коммунистом и должен быть сметен с лица земли". Мадуро подчеркнул, что "это является идеологией нацизма, который пытался уничтожить коммунистов, социалистов, евреев, цыган, всех, кто не разделяет эту идеологию и не принадлежит к арийской расе".

Президент Венесуэлы считает, что "аргентинский народ должен чувствовать отвращение к роли, которую сыграл Милей в Давосе". "Аргентина <…>, несомненно, возродится, и аргентинский народ получит полную поддержку [венесуэльского] народа Симона Боливара, народа Уго Рафаэля Чавеса Фриаса", - заявил Мадуро.