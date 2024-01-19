Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут 24-25 января

Встреча была возобновлена в соответствии с коллективным обращением стран-гарантов, отметил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Очередные переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в Астане 24-25 января. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Двадцать первая международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса пройдет в столице Казахстана 24-25 января. Она была возобновлена в соответствии с коллективным обращением стран-гарантов", - сказал он.

По его словам, информация об участниках и повестке встречи будет предоставлена позже.

Предыдущая международная встреча в таком формате прошла в Астане 20-21 июня 2023 года. В переговорах приняли участие делегации стран-гарантов - России, Ирана и Турции, - а также представители правительства и оппозиции Сирии. В качестве наблюдателей участвовали эмиссары ООН, Иордании, Ирака и Ливана.

При этом заместитель главы МИД Казахстана Канат Тумыш тогда заявил, что завершившаяся 21 июня в Астане 20-я встреча в астанинском формате станет последней. 22 июня в комментарии МИД Казахстана указывалось, что власти страны готовы возобновить проведение консультаций в Астане в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон. Переговоры по Сирии в Астане впервые состоялись в январе 2017 года.