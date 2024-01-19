В Эквадоре будут бороться с коррупцией с помощью искусственного интеллекта

По словам главы контрольного управления республики Маурисио Торреса, ИИ будет применяться для выявления "необычного роста активов в декларациях чиновников"

ГАВАНА, 19 января. /ТАСС/. Власти Эквадора планируют задействовать искусственный интеллект для борьбы с коррупцией. Об этом заявил глава Генерального контрольного управления республики Маурисио Торрес.

"Планируется использовать искусственный интеллект для оптимизации ресурсов при анализе деклараций государственных служащих", - приводятся слова Торреса в сообщении на странице ведомства в X (ранее Twitter).

По словам главы контрольного управления, искусственный интеллект будет применяться для выявления "необычного роста активов в декларациях чиновников".

В Эквадоре в настоящее время проходит крупномасштабная операция "Метастазы", нацеленная на борьбу с коррупцией в госструктурах.