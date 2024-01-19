Юрист нашел связь санкций против Евгения Швидлера с давлением на Лиз Трасс

По словам адвоката бизнесмена Дэвида Андерсона, обнародованные недавно документы свидетельствуют о том, что экс-министр транспорта, а ныне глава Минобороны Грант Шэппс "оказывал давление" на экс-главу МИД, чтобы та внесла Швидлера в санкционный список

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Санкции, введенные Великобританией против предпринимателя Евгения Швидлера, связаны с давлением бывшего министра транспорта Гранта Шэппса (24 июля 2019 - 6 сентября 2022) на экс-главу МИД Лиз Трасс (15 сентября 2021 -- 6 сентября 2022 года). Об этом заявил в судебных материалах адвокат бизнесмена Дэвид Андерсон, сообщило агентство Reuters.

По словам юриста, обнародованные недавно документы свидетельствуют о том, что Шэппс (ныне глава министерства обороны) "оказывал давление" на Трасс, чтобы та внесла Швидлера в санкционный список. Как отметил Андерсон, это и было сделано "в кратчайшие сроки и на основании ограниченной информации".

Предприниматель продолжает добиваться на этом основании отмены санкций через британский Апелляционный суд. В августе прошлого года Высокий суд Лондона отклонил его иск к британским властям в связи с внесением его в антироссийский санкционный список после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Юристы Швидлера, состояние которого оценивается в $1,6 млрд, в ходе судебного процесса добивались признания незаконными введенных против бизнесмена санкций и их последующей отмены, а также возмещения расходов, затраченных на разбирательство. По их словам, рестрикции в отношении предпринимателя, родившегося в Уфе в 1964 году и являющегося гражданином Великобритании и США, нарушают его права, закрепленные в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Великобритания ввела санкции против Швидлера 24 марта 2022 года на том основании, что он имеет тесные деловые отношения с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, которого Лондон обвиняет в связях с Кремлем и который также находится под британскими рестрикциями. Кроме того, ранее Швидлер занимал пост неисполнительного директора компании Evraz, что, согласно МИД Великобритании, свидетельствует о его "вовлеченности в получение выгоды за счет поддержки правительства России".