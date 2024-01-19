В Венгрии заявили, что не поддадутся на шантаж ЕС по вопросам ЛГБТ-пропаганды

Премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что "нет таких денег, за которые можно было бы впустить мигрантов в страну и ЛГБТ-пропагандистов в школы"

БУДАПЕШТ, 19 января. /ТАСС/. Венгрия не уступит шантажу со стороны Евросоюза по вопросам миграции и ЛГБТ-пропаганды и не изменит свою позицию ни за какие деньги из европейских фондов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принявший участие в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что из выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед депутатами Европарламента 17 января стало ясно: претензии Брюсселя к Будапешту связаны вовсе не с верховенством права, а с отказом пускать к себе нелегальных мигрантов и разрешать ЛГБТ-пропаганду среди детей в школах. "Это то, что Брюссель хочет навязать венграм", - сказал Орбан, напомнив, что Еврокомиссия удерживает примерно €20 млрд из бюджета и фондов ЕС, причитающиеся Венгрии.

"Но то, что будет происходить с нашими детьми и внуками, важнее денег", - подчеркнул премьер, назвав действия Еврокомиссии шантажом. По его словам, "нет таких денег, за которые можно было бы впустить мигрантов в страну и ЛГБТ-пропагандистов в школы".

Орбан также утверждал, что претензии к Венгрии в области верховенства права и борьбы с коррупцией безосновательны. "Все это чепуха и болтовня", - сказал он, отметив, что "венгерская система правосудия соответствует всем европейским стандартам", а национальная система госзакупок была подключена к общей системе ЕС.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что позиция правительства по этим вопросам нашла поддержку граждан в ходе национальных консультаций, завершившихся 17 января. В своеобразном опросе, проводившемся с помощью почтовой рассылки анкет, добровольно приняли участие более 1,5 млн человек. В ближайшие дни будут подведены итоги этого социологического исследования, которое включало, в частности, вопросы о миграции, ЛГБТ-пропаганде, а также об Украине. Сравнив себя с почтальоном, Орбан пообещал донести мнение венгерских граждан до лидеров стран ЕС, которые соберутся на встречу в Брюсселе 1 февраля.