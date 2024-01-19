Венгрия получила из РФ в 2023 году по "Турецкому потоку" 5,6 млрд куб. м газа

Глава МИД Петер Сийярто напомнил, что в конце 2023 года Болгария пыталась установить повышенную таксу за транзит российского газа

БУДАПЕШТ, 19 января. /ТАСС/. Венгрия получила из России в 2023 году по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию 5,6 млрд куб. м газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвующий во встрече министров энергетики стран Юго-Восточной и Центральной Европы в Афинах.

Он напомнил, что в конце 2023 года Болгария пыталась установить повышенную таксу за транзит российского газа по своей территории. "В конце концов Болгария отказалась от идеи дополнительного налога на российский газ, и поэтому его транспортировка в Венгрию через Болгарию продолжается без препятствий. В прошлом году [по этому маршруту] поступило 5,6 млрд куб. м газа, в этом году ежедневно осуществляется поставка почти 18 млн куб. м. Нам требуется хорошее сотрудничество, потому что в ближайший период импорт азербайджанского газа также частично будет осуществляться через Болгарию", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Коснувшись встречи в Афинах, он отметил, что там будут обсуждаться шаги по укреплению энергетического сотрудничества в Юго-Восточной и Центральной Европе. "Наш рецепт ясен: прекратить идеологические нападки на атомную энергетику, прокладывать больше газопроводов и электрокабелей в регионе и не дискриминировать ни один источник энергии по политическим или идеологическим причинам", - отметил Сийярто.

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.