В Польше проверят подкомиссию Минобороны по катастрофе под Смоленском

Отчет должны подготовить до 30 июня

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Польши создало группу для изучения деятельности подкомиссии, занимавшейся повторной проверкой обстоятельств авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, в которой погиб бывший тогда президентом Польши Лех Качиньский. Об этом сообщил в Х (ранее Twitter) замминистра обороны Цезарий Томчик.

"Этот день стал днем конца лжи от имени Польши. Перед вами команда по оценке деятельности [подкомиссии] по повторному изучению авиакатастрофы. Это лучшие из лучших - военнослужащие и работники [Минобороны], которые связаны с армией многие годы", - написал он. По словам Томчика, в состав группы входят 19 специалистов. Руководителем назначен полковник Лешек Блах.

"Мы хотим пояснить, сколько заплатил налогоплательщик за восемь лет деятельности комиссии. Очередные этапы аудита показывают уже 36 млн злотых (около $9 млн - прим. ТАСС), но ясно, что это не окончательные цифры", - добавил Томчик. Он уточнил, что группа должна подготовить отчет до 30 июня 2024 года.

Авиакатастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его жену Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна названы ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

В октябре 2015 года к власти в Польше пришла правая партия "Право и справедливость". Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением бывшего тогда главой Минобороны Антония Мачеревича (2015-2018) была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которая еще в 2011 году закрыла дело об авиакатастрофе.

В апреле 2019 года возглавивший к этому моменту комиссию Мачеревич сообщил, что лаборатория, близкая к Минобороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154 частицы взрывчатого вещества. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отвергла доводы британских экспертов.