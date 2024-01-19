Папа Римский принял на аудиенции президента Казахстана

Их беседа продлилась около 20 минут

ВАТИКАН, 19 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял на аудиенции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Как сообщила служба печати Святого престола, беседа казахстанского лидера с понтификом продлилась около 20 минут.

Токаев преподнес главе Римско-католической церкви мозаичную картину, изображающую озеро Караколь в Казахстане, а также небольшую сувенирную работу "Птица мира". Служба печати пояснила, что эти дары призваны напомнить о визите понтифика в Казахстан в сентябре 2022 года, когда он побывал на Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Для Токаева нынешний визит в Ватикан первый в качестве главы государства.

По традиции, после беседы с Папой Римским проходят переговоры в Государственном секретариате, в ходе которых затрагиваются актуальные вопросы международной повестки.