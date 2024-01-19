Глава Минфина ФРГ считает, что Европа слишком много говорит о Трампе

Кристиан Линднер отметил, что ЕС попросту должен стать для США равным партнером, что касается как развития экономики, так и справедливого распределения нагрузки в НАТО

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Европа слишком много говорит о Дональде Трампе, в то время как лучшим ответом на его возможное переизбрание президентом США является усиление европейской конкурентоспособности. Такое мнение выразил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я думаю, что мы слишком много говорим в Европе о Дональде Трампе", - отметил Линднер. По его мнению, ЕС попросту должен стать для США равным партнером, что касается как развития экономики, так и справедливого распределения нагрузки в НАТО. Одновременно министр выразил опасения по поводу то, что некоторые политики в ЕС вслед за США выступают за расширение субсидий. "Мы должны не допустить того, чтобы дело дошло до гонки субсидирования, которую мы не можем себе позволить", - сказал он.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в свою очередь заявила, что "лучшей защитой является нападение". "А чтобы правильно нападать, нужно быть сильным у себя дома", - добавила она.

Бывший президент США 15 января одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от республиканцев на президентские выборы в США.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.