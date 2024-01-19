Американская программа по замене МБР Minuteman III превысила бюджет в $95,8 млрд

По данным Reuters, бюджет программы "как минимум на 37% превышает допандемийную смету затрат, составленную в сентябре 2020 года"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Часть программы по модернизации ядерного арсенала США, а именно по замене межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III, официально превысила бюджет в $95,8 млрд из-за пандемии и инфляции. Об этом сообщило агентство Reuters.

Со ссылкой на ВВС США агентство отмечает, что бюджет программы "в настоящее время как минимум на 37% превышает допандемийную смету затрат, составленную в сентябре 2020 года". Ожидается также, что "общая стоимость программы [модернизации ядерного арсенала США], которая сейчас оценивается свыше $131 млрд, может еще возрасти, поскольку она еще подлежит оценке со стороны министра обороны США".

Министерство обороны США планировало поставить на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel на замену МБР Minuteman III. Этот этап должен стать одним из центральных элементов модернизации национальных ядерных сил. По оценкам Пентагона, ракета будет развернута не раньше 2031 года. Согласно заявлению ВВС США, "в текущих макроэкономических условиях" вооруженные силы сталкиваются с "проблемами с наймом квалифицированного персонала из-за конкурентного рынка труда и увеличения задержек доставки деталей".