СМИ: польская армия закупила 200 тыс. винтовок с серьезными дефектами

Винтовки Grot не получали необходимого сертификата от Минобороны, но с 2017 года ведомство приобрело их на общую сумму около $500 млн

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Польская армия с 2017 года закупила около 200 тыс. винтовок Grot, имеющих серьезные дефекты. Об этом сообщает интернет-портал Onet.

По данным портала, трудности в использовании этого оружия были официально зафиксированы в марте 2023 года бойцами антитеррористического подразделения GROM, а также в 2017 году экспертами военной жандармерии, проводившими испытания этих винтовок. В результате этих испытаний было в числе прочего установлено, что некоторые детали "ломались, как иголки", кучность стрельбы была низкой, ствол сильно ржавел и перегревался. Во время проводимых тестов каждая из пяти таких винтовок вообще не смогла выстрелить.

Несмотря на эти дефекты, а также на то, что винтовки не получили в Минобороны необходимого сертификата, в 2017 году тогдашний глава этого ведомства Антони Мачеревич распорядился закупить 53 тыс. таких винтовок для польской армии стоимостью в 500 млн злотых (около $125 млн). В сентябре 2022 года партию из 10 тыс. винтовок Grot отправили на Украину.

Сменивший Мачеревича на посту главы Минобороны Мариуш Блащак продолжал закупки винтовок Grot, на что было потрачено еще около 1,5 млрд злотых (около $375,5 млн), пишет портал.

Винтовки Grot производит военный завод Lucznik в Радоме. После того, как в 2021 году Onet опубликовал об этом оружии критическую статью под названием "Шокирующий отчет о винтовке Grot. Она так плоха, что опасна для солдат", руководство Lucznik подало в суд, требуя от портала компенсацию в 1 млн злотых (около $250 млн). Судебный процесс длится до сих пор.