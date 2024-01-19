Сингапур призвал США и Китай переосмыслить отношения и стать партнерами

Президент Тарман Шанмугаратнам охарактеризовал взаимодействие двух стран как "главную ось напряжения"

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам считает, что США и Китаю следует переосмыслить свои отношения и стать партнерами в целях решения мировых проблем. Такое мнение он выразил, выступая на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Я считаю, что отношения США и Китая сейчас представляют собой главную ось напряжения. Это в свою очередь приводит ко многим проблемам в мире. Я считаю, что эта ось должна стать осью партнерства. Необходимо, чтобы эти государства по-другому посмотрели на свои отношения и стали партнерами", - сказал он на сессии, посвященной глобальному экономическому прогнозу.

"Оба государства сталкиваются с одними и теми же вызовами. Это изменения климата, сбой в мировом порядке, сбой в системе мировой торговли. И понятно, что от этих проблем страдают обе державы. Если они будут сотрудничать, мы решим проблему климата, мы решим проблему мира", - добавил президент Сингапура.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более чем 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили приглашения россиянам.