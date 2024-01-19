В кабмине Молдавии появится чиновник, отвечающий за переговоры о вступлении в ЕС

Председатель парламента Игорь Гросу рассказал, что эту структуру возглавит "известный человек, знакомый с процессом европейской интеграции"

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. В правительстве Молдавии появится новый чиновник, отвечающий за переговоры о вступлении республики в Европейский союз. Об этом заявил председатель парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

"Это произойдет в ближайшее время. Могу подтвердить, что эту структуру возглавит известный человек, знакомый с процессом европейской интеграции" - сказал Гросу в эфире телеканала TVR Moldova. Он пояснил, что большое значение при этом назначении "имеют контакты, которые были установлены с еврокомиссарами, с представителями Еврокомиссии".

Ранее молдавские СМИ сообщили, что пост специального представителя по переговорам с ЕС может занять нынешний министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

В декабре 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Как заявила президент Молдавии Майя Санду, республика будет готовиться перейти на стандарты ЕС и завершить переговоры о вступлении к 2030 году.