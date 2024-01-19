Эрдоган заявил, что к не остановившему трагедию в Газе Западу доверия больше нет

По словам президента Турции, структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, на примере конфликта между Израилем и Палестиной потерпели фиаско

СТАМБУЛ, 19 января. /ТАСС/. Доверия к Западу, который не предпринял никаких шагов для предотвращения кризиса в Газе, больше нет. Структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, на примере конфликта между Израилем и Палестиной потерпели фиаско, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"К западным странам, провалившим экзамен в вопросе Газы, больше не осталось доверия. <...> Их фашистские лица обнажены. Они не предприняли ни одного шага, чтобы предотвратить насилие. Структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, так же как в Ираке, Боснии, Сирии и Сомали, потерпели фиаско. Они ограничились наблюдением за геноцидом и варварством, которые в отношении народа Палестины совершает "фюрер современности" [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху", - сказал Эрдоган на церемонии передачи новых военных кораблей ВМС Турции, которая состоялась на верфи города Ялова в Мраморном море вблизи Стамбула. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Эрдоган отметил, что Турция прилагает активные усилия для прекращения различных конфликтов, и напомнил о стамбульских переговорах по урегулированию на Украине в марте 2022 года.

"Сегодня лучше понятна важность процесса, инициированного нами в условиях, когда конфликт между Россией и Украиной длился несколько месяцев. Если бы этот процесс, который военные лобби стремились саботировать, достиг своей цели, в живых остались бы десятки тысяч людей. Мы видим, что те, кто критиковал нас тогда, сегодня выражают согласие с нами. Будьте уверены, что такое же раскаяние со временем вызовет и трагедия в Газе. Те, кто закрывает глаза на массовые убийства, совершаемые Израилем в Газе, столкнутся с разрушительными последствиями", - отметил Эрдоган.