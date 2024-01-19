Пять депутатов Рады подали иски на спикера парламента за отказ разрешить выезд за границу

Депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе сомневается, что суды честно и непредвзято рассмотрят эти дела

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, подали пять судебных исков против спикера парламента Руслана Стефанчука за отказ в предоставлении им разрешений на заграничные командировки. Об этом сообщила депутат парламента Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Уже четверо депутатов фракции "Европейская солидарность", в частности Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Мария Ионова подали свои судебные иски на действия спикера украинского парламента господина Стефанчука, относительно отказов или бездействия в предоставлении разрешений на их международные командировки. Сегодня аналогичный иск, относительно отказов в четырех моих командировках в течение четырех месяцев с сентября по декабрь прошлого года, также подаю я", - приводятся ее слова в Telegram-канале партии.

При этом Климпуш-Цинцадзе выразила сомнения, что суды честно и непредвзято рассмотрят эти дела.

Ранее в суд на руководство Рады и украинских пограничников за то, что его не выпустили в командировку за границу, подал и сам Порошенко. Бывший глава государства потребовал отменить решение о запрете и возместить моральный ущерб. Как информировал его адвокат Игорь Головань, ответчиком по иску будет, в частности, вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Партия экс-президента неоднократно заявляла, что руководство парламента в условиях военного положения беспрепятственно выпускает за границу лишь депутатов от президентской партии "Слуга народа". 1 декабря Порошенко заявил, что не смог выехать в командировку, хотя у него было разрешение спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Экс-президент планировал посетить США и Польшу, однако пограничники его не пропустили. Позже Корниенко заявил, что сам отменил командировки Порошенко, когда получил некое служебное письмо, содержание которого вице-спикер комментировать отказался.

В настоящий момент на Украине действует военное положение, выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Однако есть исключения, в этот перечень входят депутаты, министры, сотрудники дипломатического ведомства, выезжающие из страны по служебной необходимости. В январе прошлого года украинские власти после ряда скандалов с выездом должностных лиц за границу распространили запрет на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса президента и их заместителей, руководство Службы безопасности Украины, Нацбанка Украины, омбудсмена, глав других органов государственной власти и руководителей их структурных подразделений. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, имеющих бронь от мобилизации.