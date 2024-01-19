На Кипре призвали урегулировать по дипканалам инцидент вокруг высылки журналиста РФ

Как отметил официальный представитель правительства республики Константинос Летимпиотис, "были приняты все необходимые меры для защиты национальной безопасности государства"

НИКОСИЯ, 19 января. /ТАСС/. Инцидент вокруг выдворения с Кипра в октябре 2023 года корреспондента "Российской газеты" должен быть урегулирован по дипломатическим каналам. Об этом заявил журналистам официальный представитель правительства Республики Кипр Константинос Летимпиотис, комментируя решение российских властей запретить въезд в страну некоторым кипрским должностным лицам, которые, по их словам, были непосредственно причастны к провокации.

"Мы поддерживаем связь по дипломатическим каналам. Давайте дадим возможность дипломатии работать", - сказал он.

"Это неприятное развитие событий. Эти трое должностных лиц не имели никакого отношения к существу дела, а просто занимались исполнением решений компетентных органов", - продолжил Летимпиотис. "От имени Республики Кипр были приняты все необходимые меры для защиты национальной безопасности нашего государства, а также для реализации принятых решений и защиты интересов страны", - добавил представитель кабмина

Как сообщил ранее МИД РФ, Россия в качестве ответа на неприемлемые действия Кипра в отношении корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника российского посольства Д. Дойникова закрывает въезд в страну нескольким должностным лицам республики. По данным Кипрского информационного агентства CNA, речь идет о трех чиновниках МВД Кипра, имена которых не раскрываются. Как сообщил агентству дипломатический источник в МИД республики, "нынешняя реакция российской стороны спустя три с половиной месяца [с момента происшествия], если сравнивать с аналогичными инцидентами в других странах - членах ЕС, может выражать стремление Москвы разрядить обстановку предсказуемым, адекватным образом, а не обострять кризис".

Гасюк был задержан 5 октября 2023 года в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где проживал со своей семьей. Представители правоохранительных органов тогда же заявили о намерении его депортировать, хотя никаких обвинений в совершении правонарушений россиянину предъявлено не было. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку. Позже журналист был доставлен в больницу, а 7 октября вернулся в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что выдворение Гасюка стало очередным звеном западной кампании по подавлению любых источников альтернативной информации в своем информационном пространстве.