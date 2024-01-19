Жапаров усомнился в независимости некоторых киргизских СМИ

Президент Киргизии утверждает, что они получают деньги из-за рубежа

БИШКЕК, 19 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров усомнился в независимости ряда киргизских СМИ, заявив, что они получают финансирование от иностранных фондов.

"Зачастую т. н. независимые журналисты, блогеры получают грантовые средства от различных фондов, организаций и т. д.", - сказал он в интервью агентству Кабар, комментируя недавнее задержание журналистов в Киргизии.

Президент утверждает, что в период с 2017 по 2020 год Национальный фонд поддержки демократии (NED) из США перечислил представителям киргизских НПО, журналистам и блогерам $8 471 614. Он добавил, что "на деле получается так, что грантовые средства используются не по целевому назначению - проводится политика по дискредитации власти, очернению государственной политики, будораживанию общества, антиконституционным призывам и в целом распространению фейковой информации, представляющей угрозу национальной безопасности". Также, по словам президента, задержанные не являются профессиональными журналистами. "Это блогеры, которые пользуются социальными сетями и безответственно публикуют различные сведения, в том числе представляющие угрозу национальной безопасности страны", - считает он.

Жапаров заявил, что в настоящее время демократически развитые страны вводят ограничения против тех, кто использует свободу слова для достижения политических целей и дестабилизации общества. "В этой связи мы вынуждены предпринимать превентивные меры, ведь это напрямую касается национальной безопасности страны", - сказал президент.

Касательно допроса гендиректора и шеф-редакторов информационного агентства 24.kg Жапаров отметил, что дело расследуется и должны пройти соответствующие процедуры, установленные законодательством страны.

Президент в конце интервью заявил, что в Киргизии "свобода слова была, она есть и будет". "Единственное, надо соблюдать законы регулирующие сферы масс-медиа, это прежде всего ради национальной безопасности", - добавил он.

Задержания представителей киргизских СМИ

16 января в пресс-службе киргизского МВД сообщили, что в офисах и домах сотрудников нескольких киргизских СМИ силовики проводят обыски. В пресс-службе уточнили, что в соцсетях нескольких интернет-изданий 30 декабря прошлого года были обнаружены призывы к массовым беспорядкам. 17 января информационное агентство 24.kg передавало, что суд в Бишкеке арестовал на два месяца одиннадцать журналистов нескольких киргизских изданий, в том числе директора Temirov Live и портала "Айт Айт Десе" Махабата Тажибек кызы.

15 января в офисе информагентства 24.kg прошли обыски. Гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря забрали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности Киргизии. В отношении информагентства возбуждено уголовное дело по статье 407 (пропаганда войны). Согласно информации в Telegram-канале агентства, дело возбудили из-за некой публикации, однако из-за какой именно, не уточняется. Позже гендиректора и шеф-редакторов агентства еще раз вызывали на допрос.

Представители местных СМИ и медиаорганизаций выпустили обращение в связи с обысками в агентстве и заявили, что прошедший обыск - это проявление вмешательства в права граждан на свободу слова и доступ к информации.