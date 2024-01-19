Лукашенко заявил, что Белоруссия самостоятельно производит ракетные комплексы "Полонез"

Также республика создает боеприпасы к ним, отметил президент

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Белоруссия уже полностью самостоятельно производит не только ракетные комплексы (РК) "Полонез", но и боеприпасы к ним. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Вы знаете, что "Полонезы", первое ракетное производство, я начинал с Китая. [Председателя КНР] Си Цзиньпина попросил, чтобы он помог создать. Не создать, мы купили у них. А сейчас сами делаем. Все делаем сами. И установки пусковые, и заряжающие. И ракету - самое сложное, - сказал Лукашенко, заявление которого размещено на видеозаписи в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул первого". - И даже китайцы у нас просят уже кое-что: "Вы нам дайте". Электроника, математика, лазерная оптика и так далее".

Ракетный комплекс В-200 "Полонез", разработанный белорусскими специалистами в кооперации с китайской стороной, был впервые представлен в 2015 году. В рамках реализации комплексного системного проекта "Огневые средства поражения" в 2018 году была успешно завершена опытно-конструкторская работа по модернизации и изготовлению боевых средств для применения ракет с дальностью действия до 300 км. Тогда же РК В-300 "Полонез-М" был рекомендован для принятия на вооружение ВС Белоруссии. К середине ноября 2023 года на вооружении белорусской армии находилось два дивизиона РК В-300. Белорусские специалисты завершают модернизацию РК В-200 "Полонез", которая должна увеличить дальность стрельбы комплексов первой серии до 300 км.