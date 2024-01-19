У президента Намибии диагностировали рак

Хаге Гейнгоб будет проходить лечение, но продолжит исполнять свои обязанности, заявили в канцелярии

НАЙРОБИ, 19 января. /ТАСС/. Президенту Намибии Хаге Гейнгобу был поставлен диагноз рак. Об этом сообщает канцелярия президента.

Как отмечается, 82-летний политик будет проходить лечение, но продолжит исполнять свои обязанности. Выборы президента и парламента пройдут в Намибии в конце этого года.

Ранее Гейнгоб перенес рак простаты.

"В рамках регулярных ежегодных медицинских осмотров глава государства прошел <...> колоноскопию и гастроскопию, за которыми последовала биопсия, результаты которой выявили раковые клетки. По совету медбригады президент пройдет соответствующее лечение для борьбы с раком", - говорится в заявлении.