19 января, 18:24,
обновлено 19 января, 18:43

Байден подписал законодательную инициативу о финансировании ведомств США до начала марта

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Andrew Harnik

Она предусматривает продление финансирования одних структур федерального правительства до 1 марта, а других - до 8 марта

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал утвержденную ранее обеими палатами Конгресса законодательную инициативу о финансировании ведомств США до начала марта. Об этом сообщил Белый дом.

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Как отмечается в документе, "в пятницу, 19 января 2024 года, президент подписал закон <...>, который обеспечивает ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября 2023 года - прим. ТАСС)". Инициатива предусматривает продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта.

19 января истекал срок действия аналогичного закона о продолжении финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

17 ноября прошлого года Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. В тексте новой законодательной инициативы предусматривается дальнейшее выделение средств на работу правительственных структур США, также не упоминается содействие этим двум странам.

Предыдущая инициатива предусматривала продолжение финансирования перечисленных правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года, а остальных - до 2 февраля 2024 года, если не будут утверждены новые договоренности. 

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