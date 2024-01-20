В США считают, что ядерное оружие страны устарело

Председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер отметили, что безопасность Соединенных Штатов зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Ядерное оружие США устарело, считают председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) и сенатор Дебра Фишер (республиканка, от штата Небраска).

"Ядерное оружие Америки опасно устарело. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel", - таким заголовком начинается статья Уикера и Фишер, опубликованная 19 января в газете The Wall Street Journal.

По их мнению, обновление ядерного арсенала США "недостаточно финансируется и отстает от графика". "Конгресс и Белый дом должны действовать быстро, чтобы решить эти проблемы и предотвратить появление новых", - отмечают законодатели.

В частности, они пишут о программе по замене межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III "почти 60-летней давности", которые уже устарели. Ранее, как отмечается в статье, Пентагон уведомил, что эта программа превысила бюджет. "Мы должны привлечь администрацию [президента США Джо Байдена] к ответственности за ее неудачи. Но чтобы компенсировать десятилетия пренебрежения, наши коллеги в Конгрессе должны также взять на себя обязательство восстановить промышленную безопасность США", - заключают законодатели.

Ранее агентство Reuters информировало, что часть программы по модернизации ядерного арсенала США официально превысила бюджет в $95,8 млрд из-за пандемии COVID-19 и инфляции.

Министерство обороны США планировало поставить на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel на замену МБР Minuteman III. Данный этап должен стать одним из центральных элементов модернизации национальных ядерных сил. По оценкам Пентагона, ракета будет развернута не раньше 2031 года. Согласно заявлению ВВС США, "в текущих макроэкономических условиях" вооруженные силы сталкиваются с "проблемами с наймом квалифицированного персонала из-за конкурентного рынка труда и увеличения задержек доставки деталей".