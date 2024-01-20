Палестинский оператор сообщил о восстановлении связи в Газе

Компания Paltel также проинформировала, что за последние дни двое ее сотрудников погибли в ходе атак Израиля

ДУБАЙ, 20 января. /ТАСС/. Палестинская телекоммуникационная компания Paltel сообщила о восстановлении основных услуг связи в секторе Газа после недельного перерыва из-за повреждений инфраструктуры сети в результате израильских бомбардировок.

"Мы хотели бы объявить о постепенном восстановлении услуг связи в различных районах сектора Газа", - говорится в сообщении, размещенном на странице оператора в X.

За последние дни два сотрудника компании были убиты в ходе израильской агрессии. "К сожалению, двое из нашей технической команды погибли в результате прямого обстрела во время восстановительных работ. Таким образом, общее число погибших сотрудников Paltel с начала агрессии достигло 14 человек", - информировала компания.

Ранее сообщалось, что телекоммуникационные услуги, включая стационарную, мобильную связь и доступ в интернет в Газе, были заблокированы из-за бомбардировок со стороны Армии обороны Израиля.