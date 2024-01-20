NBC: в США были рады, что Зеленский вел себя более сдержанно на форуме в Давосе

По данным телекомпании, президент Украины который за последние пять месяцев дважды ездил в Вашингтон, "перестарался, оказывая слишком большое давление на Конгресс" в вопросе нового пакета помощи

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена приветствует то, что украинский лидер Владимир Зеленский вел себя более сдержанно на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Зеленский, который за последние пять месяцев дважды ездил в Вашингтон, "перестарался, оказывая слишком большое давление на Конгресс" в вопросе нового пакета помощи.

Как отмечает источник, "обычно оживленный" Зеленский на форуме в Давосе вел себя "более сдержанно" и "не обращался с публичными призывами о помощи". Такое изменение "приветствуется администрацией Байдена", указывает чиновник.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходило в Давосе с 15 по 19 января.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 г., прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.