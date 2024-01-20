В Киеве заявили, что отправка на Украину солдат из других стран не обсуждается

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что "хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий - максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием"

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что возможность отправки на Украину военных из других стран не обсуждается, и признал, что Россию не удалось изолировать.

"Мы согласимся на любую помощь, но пока такие переговоры не ведутся", - сказал он в интервью германской газете Bild, отвечая на вопрос о том, согласится ли Киев, если соседние страны предложат отправить на Украину солдат. "Я хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий - максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием", - заявил он.

"Обсуждаются оружие и санкции с целью изоляции России - содержательно, дипломатично, но это пока не привело к результатам", - утверждал Подоляк.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. Уже через несколько дней в Верховную раду поступила первая версия законопроекта о новых правилах мобилизации, которая предлагала разрешить властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты. Однако законопроект вызвал разногласия среди парламентариев и 11 января был направлен на доработку.