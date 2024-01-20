Глава МВД ФРГ выразила скепсис по поводу запрета партии "Альтернатива для Германии"

Есть очень серьезные препятствия для запрета АдГ, отметила Нэнси Фезер

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выразила скепсис по поводу запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), вокруг которой развернулся скандал после ноябрьской встречи правых кругов, где обсуждали массовую депортацию претендующих на статус беженца.

"Наш основной закон справедливо предусматривает использование этого сильнейшего инструмента воинствующей демократии в качестве крайней меры", - заявила она в интервью медиагруппе Funke. "Есть очень серьезные препятствия [для запрета партии]. Учитывая обстоятельства, никто не может этого [запрета партии] исключать", - отметила министр. Однако, по словам Фезер, это не средство в политических дебатах. По ее словам, если люди обратятся в такую политсилу, нужно обеспечить, чтобы они вернулись в демократические партии.

Говоря о тайной встрече представителей правых кругов в ноябре 2023 года в Потсдаме, глава МВД ФРГ отметила, что она напомнила ей о Ванзейской конференции 1942 года, на которой были определены пути и средства "окончательного решения еврейского вопроса". Министр не захотела приравнивать эти два мероприятия, но выразила свои опасения. "За такими безобидными терминами, как "реэмиграция", скрывается идея массового изгнания и депортации людей из-за их этнического происхождения или политических взглядов", - резюмировала Фезер.

К дискуссии о запрете АдГ

В последнее время несколько политиков ФРГ, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии, высказывались за необходимость запрета АдГ. В то же время среди них нет однозначного мнения на этот счет. В частности, скептически относится к этому министр юстиции Марко Бушман. Согласно результатам опроса, который провела служба Ipsos для газеты Die Welt, не менее 42% немцев поддержали бы гипотетическое начало процедуры запрета "Альтернативы для Германии", но столько же выступают и против.

Призывы запретить партию зазвучали с новой силой после публикации портала Correctiv, который сообщил, что в ноябре 2023 года в Потсдаме состоялась тайная встреча представителей правых кругов с участием "двух десятков" человек. На ней присутствовали несколько членов АдГ. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп. Портал указывает, что в ходе одного из докладов некий маркетолог Мартин Зельнер затронул тему массовой депортации из Германии соискателей статуса беженца, а также "не ассимилировавшихся граждан", уже получивших германский паспорт.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. В то же время, согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 24%, если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, партия заняла бы на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС. В трех федеральных землях деятельность АдГ признана "правоэкстремистской".

Некоторые эксперты связывают усиление давления на АдГ с предстоящими осенью выборами в ландтаги (земельные парламенты) в трех федеральных землях - Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Согласно последним опросам, правопопулистская партия возглавляет в этих регионах рейтинги популярности.