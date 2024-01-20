Глава "Исламского джихада" не пострадал во время удара израильских ВВС по Дамаску

Дом в квартале Меззе, по которому был нанесен ракетный удар, не является штаб-квартирой "Исламского джихада", сообщил представитель организации в Сирии Исмаил ас-Сандави

БЕЙРУТ, 20 января. /ТАСС/. Лидер палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Зияд Наххале не пострадал во время атаки израильских ВВС на Дамаск. Об этом заявил радиостанции Sham FM представитель организации в Сирии Исмаил ас-Сандави.

"Дом в квартале Меззе, по которому был нанесен ракетный удар, не является штаб-квартирой "Исламского джихада", - отметил он. - Наш лидер не находился в нем и не пострадал во время нападения".

Ранее израильские самолеты выпустили ракеты по 4-этажному особняку на западе Дамаска, в результате строение был полностью разрушено. По данным медицинских источников, погиб один человек и трое доставлены в больницу с ранениями.