Пауль Ронцхаймер отметил, что украинские военнослужащие испытывают сильную усталость, поскольку находятся на фронте без выходных уже два года

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных силы Украины (ВСУ) измождены, ВСУ находятся в патовой ситуации, у них не хватает боеприпасов для отражения атак российской армии. Такое мнение высказал немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер в эфире телеканала Welt.

"Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. Я разговаривал с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел", - отметил он. При этом журналист подчеркнул, что украинские военнослужащие испытывают сильную усталость, поскольку находятся на фронте без выходных уже два года.

Отсутствие боеприпасов, по мнению Ронцхаймера, ставит ВСУ в безвыходное положение. "В то же время не хватает боеприпасов. Это означает, что русские атакуют украинских солдат, однако те не могут уже себя защищать", - констатировал он. Вместе с тем журналист отметил, что российские войска продвигаются вперед.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что операция так и не принесла Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.