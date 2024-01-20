Глава Frontex назвал безнадежными попытки закрыть внешние границы ЕС для мигрантов

Ханс Лейтенс выступил за процедуры предоставления убежища непосредственно на внешней границе

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Глава Агентства ЕС по контролю границ Frontex Ханс Лейтенс выступил за гуманное обращение с мигрантами и отметил, что попытки в значительной степени закрыть внешние границы Евросоюза для мигрантов безнадежны.

Лейтенс выразил несогласие с попытками улучшить защиту внешних границ ЕС. "Чтобы было ясно: ничто не может помешать людям пересечь границу, ни стена, ни забор, ни море, ни река", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, можно лишь замедлить приток людей в Евросоюз и лучше контролировать его.

Иногда, как заметил глава Frontex, делается вид, что "можно просто закрыть бутылку крышкой, и тогда миграция прекратится". "Но это ошибочное мнение", - констатировал он. Комментируя продолжающиеся дискуссии на тему миграции, Лейтенс подчеркнул, что "эти разговоры о прекращении потока людей" и "закрытии границ" не могут обсуждаться постоянно. "Моя задача - найти баланс между эффективным управлением границами и соблюдением основных прав", - указал он.

Вместо того, чтобы продолжать настаивать на мерах по обеспечению безопасности границ, Лейтенс выступил за процедуры предоставления убежища непосредственно на внешней границе, быструю депортацию просителей убежища, которым было отказано, и соглашения с третьими странами, которые включают, например, совместное полицейское расследование сетей контрабандистов людей.

20 декабря страны ЕС согласовали пакт о миграции и предоставлении убежища. Он предполагает создание единого механизма "гибкой солидарности", в рамках которого страны сообщества должны будут реагировать на усиление миграционного потока в любую из стран сообщества. Речь идет либо о перемещении части нелегалов на территорию другой страны ЕС, либо о выплате компенсации за каждого непринятого мигранта. Инициатива также предусматривает усиление контроля на внешних границах Евросоюза.