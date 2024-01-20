В британской полиции создали подразделение по борьбе с угрозами со стороны РФ, КНР и Ирана

Замглавы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс отметил, что угроза шпионажа и вмешательства враждебных государств во внутренние дела страны за последние годы выросла до уровня, который не наблюдался "со времен холодной войны"

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Британская полиция создала новое подразделение, которое будет специализироваться на борьбе с угрозами, якобы исходящими от ряда государств, в первую очередь Ирана, Китая и России. Об этом заявил замглавы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс, слова которого приводит телеканал Sky News.

По утверждению Джукса, угроза шпионажа и вмешательства враждебных государств во внутренние дела Великобритании за последние годы выросла до уровня, который не наблюдался "со времен холодной войны". По его словам, новое специализированное подразделение полиции "станет наиболее открытой структурой в британском сообществе служб безопасности", противодействующей угрозам со стороны иностранных государств.

"Не хочу ходить вокруг да около. Речь идет о некоторых государственных структурах Ирана, Китая и России", - сказал он.

Джукс также отметил, что нагрузка на Скотленд-Ярд, связанная с угрозами такого характера, выросла в четыре раза с конца 2018 года, когда в Солсбери, по версии британской стороны, нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

Джукс также упомянул об отмеченных за последние два года 15 случаях, когда действия Ирана и его служб безопасности создавали "прямую угрозу" лицам, проживающим в Великобритании. Помимо этого, он выразил опасения по поводу того, что операция Израиля в секторе Газа может привести к радикализации некоторых жителей Соединенного Королевства и толкнуть их на путь терроризма.

Отмечаемый полицией и спецслужбами рост угроз, исходящих из-за рубежа, вызывает особые опасение у властей в связи с приближением выборов в британский парламент, которые правительство планирует назначить на вторую половину 2024 года.