В Минэкономики Литвы попросили объяснить, на что пойдут дополнительные оборонные расходы

Глава ведомства Аушрине Армонайте отметила, что республика может увеличить эти расходы до 3% от валового внутреннего продукта

ВИЛЬНЮС, 20 января. Литва может увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) с учетом напряженной геополитической обстановки, но люди должны знать, на что такие средства будут затрачены. Об этом на съезде парламентской Партии свободы заявила ее председатель Аушрине Армонайте, являющаяся в действующем кабинете министром экономики и инноваций.

В начале января премьер Ингрида Шимоните заявила, что финансирование обороны Литвы с 2025 года необходимо вывести на уровень 3% от валового внутреннего продукта страны.

"Для начала необходимо подробно и прозрачно назвать, финансирование в каком размере, когда и на что мы планируем направить, что собираемся приобрести", - сказала она.

Между тем власти обходят это стороной. "Ответственные инстанции этого до сих пор не сделали. Людям и бизнесу должно быть ясно, из-за чего и на что их просят увеличить свой [финансовый] вклад", - отметила Армонайте.

Политические партии Литвы периодически обновляют подписанный ими меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности. В очередной вариант намерены включить положение о необходимости выделять на оборону не менее 3% ВВП. "Наша партия готова подписать соглашение о 3%. Литва обязана так финансировать оборону", - отметила политик.