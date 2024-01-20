В Минске заявили, что Польша и страны Балтии поощряют создание НВФ для свержения власти

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович утверждает, что готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные формирования из оппозиционеров с РФ и Белоруссии

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Руководство Польши и стран Балтии содействуют созданию незаконных вооруженных формирований, которые ставят цель свергнуть белорусскую власть неконституционным путем. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала "Беларусь-1".

"В лидерах этой деструктивной военной политики Соединенных Штатов выступают, к сожалению, наши соседи - руководство Польши, стран Балтии и Украины. Мало того, что они сделали ставку на усиленную милитаризацию, повышение военных расходов на территории этих стран готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные формирования из беглых (оппозиционеров - прим. ТАСС) с территории России, с территории Беларуси, различных уголовников всех мастей", - отметил госсекретарь Совбеза.

По его словам, "из них готовятся люди, готовые убивать, проводить диверсии, готовые воевать на территории сопредельных стран для свержения неконституционным путем власти".

"Польское руководство, прибалтийское руководство поощряют это и заявляют об этом открыто, что мы (в Польше и странах Балтии - прим. ТАСС) готовим так называемые хоругви, боевые ячейки, чтобы отправить их в том числе на территорию Беларуси и провести, как они называют, демократическим путем свержение власти. Какая это демократия?" - заметил Вольфович. Он сказал, что белорусские спецслужбы отслеживают информацию, "где готовятся эти так называемые хоругви (незаконные формирования - прим. ТАСС), в каком составе, кто в них входит". "И списки этих лиц у нас есть. Мы предпринимаем соответствующие меры для того, чтобы нейтрализовать эти угрозы в отношении нашей страны", - заявил госсекретарь Совбеза.