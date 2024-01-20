Афросоюз направил экс-президента Нигерии для переговоров между Эфиопией и Сомали

По сведениям портала Africanews, поручая Олусегуну Обасанджо роль посредника, Африканский союз призвал другие страны не вмешиваться в этот вопрос

НАЙРОБИ, 20 января. /ТАСС/. Совет мира и безопасности Африканского союза направил бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо для участия в переговорах между Эфиопией и Сомали из-за спорного меморандума с самопровозглашенным Сомалилендом. Об этом сообщает портал Africanews.

По его информации, поручая Обасанджо роль посредника, Афросоюз призвал другие страны не вмешиваться в этот вопрос. Ранее участники чрезвычайного саммита регионального объединения стран Северо-Восточной Африки - Межправительственной организации по развитию - призвали Эфиопию и Сомали к деэскалации напряженности и налаживанию конструктивного диалога.

1 января 2024 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и глава самопровозглашенного Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщила газета Addis Standard, Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства. Международное сообщество признает Сомалиленд частью Сомали. Ранее Сомалиленд, объявивший в одностороннем порядке весной 1991 года о государственном суверенитете, заявил, что не будет вести переговоры с Сомали об объединении.

Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, как они считают, нарушает суверенитет страны. Власти Эфиопии настаивают, что соглашение с Сомалилендом не нарушает никаких законов.