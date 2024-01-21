В КНДР назвали визит главы МИД республики в РФ важным шагом к развитию отношений

Как отметили в аппарате помощников министра иностранных дел КНДР, в ходе встречи стороны добились глубокого стратегического взаимопонимания по разным вопросам

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Пхеньян считает, что визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РФ является важным шагом на пути к надежному развитию двусторонних отношений, устремленных в будущее. Об этом говорится в сообщении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР.

"Успешный визит министра иностранных дел КНДР в РФ, нанесенный в рамках практического выполнения достигнутых на историческом корейско-российском саммите в сентябре 2023 года договоренностей, является важным шагом, стимулирующим надежное развитие стратегических и устремленных в будущее корейско-российских отношений", - цитирует сообщение Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что в ходе визита КНДР и РФ добились глубокого стратегического взаимопонимания по разным региональным и международным вопросам, включая ситуацию вокруг Корейского полуострова.

Москва и Пхеньян в последнее время активизировали двустороннее сотрудничество. В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого в октябре КНДР посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября 2023 года в Пхеньяне прошло заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

На этой неделе РФ посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, в ходе поездки она провела встречи с Лавровым, Путиным, а также с вице-премьером РФ Александром Новаком.