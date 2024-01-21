В ФРГ заявили о возможном сокращении около 10 тыс. рабочих мест в строительной отрасли

Глава Ассоциации строительной промышленности Тим-Оливер Мюлле сообщил, что причиной опасений по поводу сокращения рабочих мест является слабая экономическая конъюнктура в строительстве

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. рабочих мест может быть сокращено в строительной отрасли Германии в 2024 году из-за кризиса в жилищном строительстве. Это будет первая потеря рабочих мест в строительстве с 2008 года - периода мирового финансового кризиса, когда в отрасли было занято более 700 тыс. человек.

"В настоящее время мы ожидаем, что в ближайшие месяцы придется сократить около 10 тыс. рабочих мест", - заявил агентству DPA глава Ассоциации строительной промышленности ФРГ (HDB) Тим-Оливер Мюллер. Причиной опасений по поводу сокращения рабочих мест является слабая экономическая конъюнктура в строительстве. По словам Мюллера, в то время как в сфере коммерческого строительства и общественных работ в 2023 году по-прежнему наблюдался незначительный спад продаж, доходы от жилищного строительства упали на 12%. "Мы полагаем, что продажи в жилищном строительстве упадут еще на 12% в 2024 году", - добавил он.

Согласно опросу членов HDB, 55% из 450 опрошенных компаний ожидают ухудшения ситуации с доходами в 2024 году. При этом 60% хотели сохранить стабильную рабочую силу, 12% хотели ее увеличить и почти треть (29%) сократить рабочие места. По данным HDB, в 2023 году в основной строительной отрасли было занято около 927 тыс. человек. Таким образом, сокращение примерно 10 тыс. рабочих мест - это всего лишь около 1% рабочих мест в отрасли. В то же время это будет первая потеря рабочих мест в строительстве с 2008 года - периода мирового финансового кризиса, когда в отрасли работало более 700 тыс. человек. После этого занятость в условиях жилищного бума неуклонно росла, в общей сложности более чем на 200 тыс. человек к 2022 году.

По данным HDB, в 2023 году она оставалась на прежнем уровне. В течение многих лет строительная отрасль была опорой экономики ФРГ, а теперь стала источником беспокойства. Перспективы вызывают озабоченность, поскольку только из-за демографических изменений в строительстве к 2030 году может не хватить около 120 тыс. специалистов, считает Мюллер. "Что бы ни случилось, мы должны нанимать сотрудников, чтобы поддерживать уровень квалификации на должном уровне, несмотря на кризис", - констатировал он.

В условиях повышенных процентных ставок и дорогих материалов жилищное строительство в Германии застопорилось. Мюнхенский институт экономических исследований Ifo прогнозирует, что в 2024 году будет построено всего 225 тыс. квартир по сравнению с оценочными 270 тыс. в прошлом году. DZ Bank также видит тенденцию к снижению: к 2025 году количество завершаемых работ в год может снизиться до 200 тыс. квартир. Это было бы вдвое меньше, чем предполагала правящая в ФРГ коалиция. В то же время, особенно в городах, наблюдается острая нехватка жилья, что в последнее время привело к резкому росту арендной платы.