Город Хайкоу на Хайнане улучшил экологию приморских водно-болотных угодий

По информации газеты "Хайкоу жибао", благодаря усилиям местных властей и общественности приморская зона города "приобрела прекрасный облик гармоничного сосуществования человека и природы"

ХАЙКОУ /Китай/, 21 января. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу за последние годы добился заметного прогресса в улучшении экологии зоны водно-болотных угодий, прилегающей к морю. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

Как отмечают авторы издания, благодаря усилиям местных властей и общественности приморская зона города "приобрела прекрасный облик гармоничного сосуществования человека и природы". Благодаря регулярной уборке мусора, который приносят волны, береговая полоса стала абсолютно чистой. В 2022 и 2023 году качество морской воды, которое зафиксировали экологи в морской бухте Хайкоу, оказалось одним из самых высоких в Китае. Она вошла в список лучших акваторий страны.

По словам директора Научно-исследовательского института болотных угодий Хайкоу Лу Гана, в прибрежной зоне расположена экосистема, отличающаяся богатейшим разнообразием. Он уточнил, что город находится на пути миграции стай перелетных птиц, которые каждый год перемещаются на Хайнань для зимовки.

В частности, в районе бухты можно увидеть белых цапель, которые преимущественно обитают в национальном природном заповеднике Дунчжайган (восточная часть Хайкоу). Поскольку экология заметно улучшилась, на мелководье появилось больше рыбы и креветок, которыми питаются птицы. В итоге эти места стали идеальным местом для размножения пернатых.

Как прокомментировало Управление охраны окружающей среды Хайкоу, власти продолжат улучшать экологию прибрежной зоны города, способствовать формированию его идеального облика.

Залив Хайкоу считается "визитной карточкой" города, символизирующей его успешное экологическое развитие. В последние годы административный центр Хайнаня прилагает активные усилия для защиты окружающей среды и восстановления защитного "зеленого" пояса вдоль береговой линии. Водно-болотные угодья имеют важное значение в поддержании естественного природного баланса и чистоты прилегающей морской акватории.