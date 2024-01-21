Лидер "зеленых" в ФРГ призвал к запрету имеющей отношение к АдГ молодежной организации

Омид Нурипур заявил, что они играют решающую роль в создании сетей, а также разжигании ненависти и розни

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур призвал к запрету молодежной организации "Молодая альтернатива", имеющей отношение к партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"В борьбе с правыми экстремистами конституционное государство не должно упускать из виду передовые организации АдГ", - заявил Нурипур в эфире телеканала ARD. "Они играют решающую роль в создании сетей, а также разжигании ненависти и розни", - подчеркнул он. Такие объединения, как "Молодая альтернатива", по словам политика, открыто выступают против демократии и должны были быть запрещены. "Это был бы эффективный удар правового государства по экстремистским структурам", - резюмировал Нурипур.

В апреле 2023 года контрразведка ФРГ классифицировала как "правоэкстремистскую" деятельность молодежной организации, имеющей отношение к партии "Альтернатива для Германии", и еще двух объединений. Такую классификацию получили организации "Молодая альтернатива", "Институт государственной политики" и "Один процент". Это означает, что спецслужбы теперь имеют право расширить инструментарий и интенсивность слежки за ними. Также разведка должна более тщательно и более регулярно составлять доклады по деятельности организаций или персон, подпадающих под такую категорию. Каких-либо фактических ограничений деятельности это не подразумевает.

К дискуссии о запрете АдГ

В последнее время несколько политиков ФРГ, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии, высказывались за необходимость запрета АдГ. В то же время среди них нет однозначного мнения на этот счет. В частности, скептически относится к этому министр юстиции Марко Бушман. Согласно результатам опроса, который провела служба Ipsos для газеты Die Welt, не менее 42% немцев поддержали бы гипотетическое начало процедуры запрета "Альтернативы для Германии", но столько же выступают и против.

Призывы запретить партию зазвучали с новой силой после публикации портала Correctiv, который сообщил, что в ноябре 2023 года в Потсдаме состоялась тайная встреча представителей правых кругов с участием "двух десятков" человек. На ней присутствовали несколько членов АдГ. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп. Портал указывает, что в ходе одного из докладов некий маркетолог Мартин Зельнер затронул тему массовой депортации из Германии соискателей статуса беженца, а также "не ассимилировавшихся граждан", уже получивших германский паспорт.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. В то же время, согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 22-23%, если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, партия заняла бы на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС. В трех федеральных землях деятельность АдГ признана "правоэкстремистской".

Некоторые эксперты связывают усиление давления на АдГ с предстоящими осенью выборами в ландтаги (земельные парламенты) в трех федеральных землях - Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Согласно последним опросам, правопопулистская партия возглавляет в этих регионах рейтинги популярности.