Минск заявил, что будет расценивать нападение на своих союзников как агрессию против себя

Начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин сообщил, что такое положение есть в новой Военной доктрине

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Белоруссия в соответствии с новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин в эфире телеканала СТВ.

"Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь", - отметил представитель Генштаба ВС.

По словам Буторина, "отдельная глава появится в нашей Военной доктрине, где будут собраны воедино все те, положения, которые на сегодняшний момент закреплены в международных договорах, которые мы ратифицировали с нашими союзниками, в том числе, в рамках международных организаций". "В Военной доктрине мы их аккумулируем целостно, комплексно, наше отношение к тому, как мы рассматриваем наше союзничество с нашими стратегическими партнерами", - уточнил Буторин.

Также, проинформировал он, "в этой главе (Военной доктрины - прим. ТАСС) будет закреплены основы нашего отношения к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности". "Таких как ООН и ОДКБ", - пояснил начальник управления Генштаба ВС Белоруссии.