FT: угроза терроризма из Сахеля может распространиться в странах Западной Африки

По информации газеты, такие прибрежные страны являются "воротами в Европу", поскольку связаны с ней морским сообщением, а также привлекают инвестиции таких стран, как Китай и Турция

НАЙРОБИ, 21 января. /ТАСС/. Террористическая угроза из региона Сахеля может распространиться в странах Западной Африки, впоследствии она может затронуть и Европу. Об этом говорится в публикации газеты Financial Times.

Как пишет газета, правительства стран Западной Африки и их международные союзники серьезно обсуждают, могут ли исламистские группировки, "сеющие хаос в Сахеле", распространить влияние на относительно мирные страны побережья, такие как Бенин, Гана, Кот-д'Ивуар и Того.

Как отмечается, прибрежные страны Западной Африки являются "воротами в Европу", поскольку связаны с ней морским сообщением, а также привлекают инвестиции таких стран, как Китай и Турция. По мнению авторов статьи, если вспышки насилия в регионе продолжат усиливаться, существует риск распространения опасности на юг и север, а в конечном счете и ближе к Европе.

Среди примеров нападений террористов перечислены случаи на севере Бенина, где в декабре двое солдат, выполнявших разведывательную службу в городе Каримама недалеко от границы с Нигером, были убиты самодельным взрывным устройством, а также случаи террористических атак в Гане.