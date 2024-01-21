Палестинский МИД призвал Евросоюз немедленно признать Государство Палестина

Также внешнеполитическое ведомство потребовало привлечь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности

РАБАТ, 21 января. /ТАСС/. МИД Палестины выступил с призывом к Евросоюзу немедленно признать Государство Палестина.

"Министерство иностранных дел призывает Европейский союз к немедленному признанию Государства Палестина", - говорится в сообщении, размещенном внешнеполитическим ведомством в Х (ранее Twitter). "Министерство призывает международное сообщество привлечь [премьер-министр Израиля Биньямина] Нетаньяху к ответственности за его признания в саботаже всех возможностей для [достижения] мира", - отметили в МИД.

Нетаньяху заявил 18 января, что Израиль будет продолжать операцию до тех пор, пока не одержит "решительную победу над [радикальным движением] ХАМАС". Он отверг идею создания палестинского государства и заявил, что довел свою позицию до сведения американской стороны.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что властям США следует признать Государство Палестина, а не ограничиваться лишь разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств - палестинского и израильского.