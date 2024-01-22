Хейли поблагодарила Десантиса за участие в предвыборной гонке в США

Республиканец ранее объявил о приостановке своей кампании

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН, бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли поблагодарила губернатора Флориды Рона Десантиса за участие в президентской гонке.

В воскресенье республиканец Десантис объявил о приостановке своей предвыборной кампании и поддержке бывшего американского лидера Дональда Трампа в борьбе за пост президента США.

"Хочу сказать Рону, что он потрясающе участвовал в предвыборной гонке. Он хороший губернатор, и мы желаем ему всего наилучшего", - сказала Хейли про своего однопартийца, выступая на встрече со сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. "Теперь остались один парень и одна женщина", - отметила она, имея в виду Трампа и себя.

На первичных выборах республиканцев в штате Айова на минувшей неделе Десантис с небольшим преимуществом опередил Хейли, заняв второе место. Лидером стал Трамп, получивший больше половины голосов.

Следующим штатом, где развернется предвыборная борьба среди представителей Республиканской партии, станет Нью-Гэмпшир. После выхода Десантиса из гонки у республиканцев осталось два основных претендента на выдвижение кандидатом в президенты США - Хейли и Трамп. Последний, согласно результатам социологического опроса телеканала CNN, лидирует по уровню поддержки среди избирателей в Нью-Гэпмшире, его готовы поддержать 50% республиканцев, которые планируют принять участие в голосовании. Хейли отдают предпочтение 39% респондентов.