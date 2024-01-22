Израиль подверг МИД РФ критике за упоминание Холокоста в связи с иском ЮАР о геноциде

Официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят добавил, что подобные заявления "представляют собой неуважение к Холокосту"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Израиль считает неуместным использование Россией темы Холокоста "в современном политическом контексте". С таким заявлением выступил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят в связи с комментарием официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу решения ФРГ выступить в защиту Израиля от обвинений в геноциде, выдвинутых ЮАР.

"Израиль благодарит Германию за ее безоговорочную поддержку и ее позицию против необоснованных претензий ЮАР. Использование дискурса Холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к Холокосту и причиняет ущерб жертвам и выжившим", - утверждается в заявлении дипломата, опубликованном в X.

21 января Захарова заявила, что Россия не удивилась защите Германии Израиля от обвинений в геноциде с учетом отказа Берлина признать вину за преступления Третьего рейха в СССР. В своем комментарии дипломат отметила, что в соответствующем правительственном заявлении Берлин ссылается на "учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста", тем самым заявляя себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей. Представитель МИД РФ напомнила, что "Германия продолжает отказываться признавать преступления национал-социализма против народов страны геноцидом".

Об иске ЮАР в Международный суд ООН

Иск в Международный суд ООН в Гааге был подан властями ЮАР в связи с возможным нарушением израильской стороной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе утверждается, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Израильская сторона эти обвинения отвергла, назвав позицию ЮАР лицемерной, и попросила на слушаниях снять дело с рассмотрения. Глава израильского МИД Исраэль Кац выразил мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС, которое в Израиле считается террористической организацией и против которого ведется военная операция в Газе.

Германия приняла решение присоединиться в качестве третьей стороны к обсуждению иска ЮАР к еврейскому государству в Международном суде ООН в Гааге.