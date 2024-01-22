Трамп назвал свою соперницу Хейли пробайденовским кандидатом

Избрание экс-постпред США при ООН президентом страны невозможно, считает бывший американский лидер

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли - это пробайденовский кандидат, и половина ее электората на самом деле поддерживает действующего американского президента Джо Байдена. Такое мнение выразил в воскресенье экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

"За Никки стоят <...> пробайденовские люди. 50% проголосовавших за нее в Айове, намерены голосовать за Байдена", - сказал он, добавив, что он представляет интересы "на 100% проамериканского движения". "Мне часто говорят, что я консерватор, но мне все равно. Мы - партия здравого смысла, мы выступаем за [укрепленные] границы, за низкие налоги, за сильные вооруженные силы", - добавил Трамп.

"Демократы поддерживают Никки по очень простой причине. Они понимают, что ее будет очень просто разбить [на президентских выборах в ноябре]. Два дня назад опросы показали, что она серьезно уступает Байдену, а я серьезно опережаю Байдена. Ее избрание невозможно", - убежден экс-президент.

23 января в штате Нью-Гэмпшир пройдут первичные выборы (праймериз) республиканцев. Никки Хейли является главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии после выхода из предвыборной гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса. Сразу после объявления о выходе из борьбы Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают Трампа. Хатчинсон поддержал Хейли.

25 апреля прошлого года Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.