Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг признал, что Россия сейчас обладает военной инициативой

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с противовоздушной обороной являются основными причинами провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"Как и у самих украинцев, возможно, летом и осенью у нас были завышенные ожидания", - сказал Фройдинг в интервью газете Welt am Sonntag, отвечая на вопрос о ситуации на фронте и продвижении ВСУ. "Почему они не осуществились? Это связано с отсутствием поддержки с воздуха, отсутствием локального превосходства и отсутствием противовоздушной обороны для сопровождения атакующих сил от угроз с воздуха. Наконец, есть российские минные заграждения, которые выходят за рамки воображения: плотность до 17 мин на кв. м и протяженность до 10 на 3 км", - указал он.

Фройдинг признал, что Россия сейчас обладает военной инициативой. При этом, по его мнению, конфликт и его развитие не поддаются математическим расчетам.

В декабре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что на всей линии фронта созданы 7 тыс. км минных полей, 1,5 млн противотанковых заграждений, 2 тыс. км рвов, 12 тыс. железобетонных сооружений.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. 16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ. По данным главы Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что операция так и не принесла Украине значимых результатов.