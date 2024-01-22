Трамп причислил Хейли к "поджигателям войны"

Экс-президент США подчеркнул, что "изгонит" сторонников войны из руководства страны в случае, если его изберут на предстоящих выборах

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в ноябре 2024 года, обвинил свою соперницу в предвыборной гонке Никки Хейли в стремлении разжечь войну и пообещал изгнать таких людей из руководства страны.

"Мы изгоним поджигателей войны, - заявил Трамп, выступая в воскресенье перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. - Мы изгоним людей, которые хотят постоянно воевать. И Никки одна из них, [поскольку говорит]: "Давайте поубиваем людей повсюду, давайте заработаем кучу денег для производителей ракет".

Трамп также пообещал в случае победы на выборах избавить Соединенные Штаты от "глобалистов, коммунистов, марксистов и фашистов", а также от "больного политического класса, который поистине ненавидит свою страну".

Никки Хейли является главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии после выхода из предвыборной гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса. Сразу после объявления о выходе из борьбы Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают Трампа. Хатчинсон поддержал Хейли.

25 апреля 2023 года американский лидер Джо Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.