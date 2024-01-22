Дуда заявил, что ЕС "играл в политику", блокируя выделение средств для Польши

Премьер-министр республики Дональд Туск в декабре 2023 года заявил, что Евросоюз до конца 2023 года разблокирует €5 млрд для поддержания энергетической безопасности Польши

ВИЛЬНЮС, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз вел политическую игру против предыдущего правительства Польши во главе с правой партией "Право и Справедливость" (ПиС), блокируя финансирование для страны. С таким утверждением выступил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Это [блокирование выделения средств для Польши] было чисто политической акцией против прежних польских властей, попыткой форсировать смену правительства", - приводит слова польского лидера агентство Bloomberg.

В декабре 2023 года новый премьер-министр республики Дональд Туск по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе на полях саммита ЕС заявил, что сообщество до конца 2023 года разблокирует €5 млрд для поддержания энергетической безопасности Польши. Еврокомиссия в 2021 году приостановила выделение средств Польше из-за несоблюдения Варшавой принципа верховенства права, что является решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран сообщества.