Полиция Украины изымает у населения "миллионы патронов и тысячи гранат"

Глава МВД страны Игорь Клименко ранее признал, что даже приблизительно не знает, сколько единиц неучтенного оружия находится на руках у жителей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украинские правоохранители в последнее время стали изымать у населения гораздо больше оружия, чем ранее. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"Сейчас мы стали изымать оружия гораздо больше. Это тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат, пистолетов. Что касается оружия, которое раздавали в начале войны, мы его сейчас не забираем у граждан. Потому что идет война, с оружием люди чувствуют себя безопаснее. Есть законопроект, чтобы провести регистрацию этого оружия и учесть его. Чтобы гражданин пришел, зафиксировал его. После чего оружие будет отстреляно, учтено и возвращено гражданину. А уже после окончания войны в течение 90 дней будет необходимость ее сдать. Если не сдал, тогда уже уголовная ответственность", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

29 декабря 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко признал, что даже приблизительно не знает, сколько единиц неучтенного оружия находится на руках у жителей страны. По словам министра, после окончания действия военного положения на Украине "население должно будет сдать это оружие, а те, кто имеет право на его ношение, - легализовать его". Процесс регистрации может продолжаться несколько лет. Сейчас разрабатывается проект закона об оружии на руках у гражданского населения, сообщал Клименко. По его данным, такой законопроект может пройти первое чтение в парламенте в начале 2024 года.

Власти Украины в феврале 2022 года начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ писали, что в городах страны действовали банды вооруженных грабителей. Власти в некоторых регионах в начале 2023 года призвали жителей сдать оружие, но в отведенный срок сделано это не было. Вместе с тем в конце марта Клименко заявлял, что до завершения боевых действий оружие изымать у населения не будут.