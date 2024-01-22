Глава МИД Литвы призвал расширить запрет на транзит товаров из ЕС через Россию

По словам Габриэлюса Ландсбергиса, проходящие через РФ на пути в третьи страны товары якобы не покидают ее территорию

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны ввести новые меры, ограничивающие транзит товаров через Россию. Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью газете Financial Times.

"Лучше всего было бы принять решение о запрете транзита [товаров] через Россию. Мы не можем [направлять их] через РФ, потому что мы не можем это контролировать", - сказал он. По словам главы МИД республики, проходящие через Россию на пути в третьи страны товары якобы не покидают ее территорию.

Как пишет издание, Ландсбергис планирует выступить за ужесточение ограничений в этой сфере на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая проходит в понедельник в Брюсселе.

19 января представитель ЕС заявил журналистам в Брюсселе, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который может включать новые торговые ограничения и расширение санкционных списков. По информации агентства, возможные санкции, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались в среду на встрече послов стран блока. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ.