Советник главы офиса президента Украины ранее сообщил условия, при которых Киев готов начать переговоры с Москвой, в их числе он указал "тактическое поражение России"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Обозреватель польского журнала Mysl Polska Адам Смех назвал "бредом сумасшедшего" позицию украинского руководства по предварительным условиям для начала мирных переговоров с Россией, высказанную советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

"Это уже не просто наименее реалистичные и рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже после прекращения приема лекарств", - написал Смех. Он добавил, что такая позиция может повлечь за собой "ужасные последствия" для жителей Украины, призвав украинцев к смене власти в своей стране.

20 января Подоляк назвал условия, при которых Киев готов начать переговоры с Москвой. В числе этих условий он указал "тактическое поражение России".