Согласно опросу, результаты которого приводит газета La Repubblica, уровень поддержки среди населения поставок оружия Киеву стал самым низким за последние два года

РИМ, 22 января. /ТАСС/. По меньшей мере 57% итальянцев не разделяют решения о продолжении поставок оружия на Украину. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, результаты которого приводит газета La Repubblica, отмечая, что уровень поддержки среди населения поставок оружия Киеву - самый низкий за последние два года (42%).

Издание также напоминает, что весной 2022 года этот показатель превышал 50%. При этом отмечается, что наивысший показатель поддержки снабжения Киева оружием - 56% - среди избирателей Демократической партии, которая сейчас находится в оппозиции. Тогда как среди избирателей партий правящей коалиции - "Братья Италии", "Вперед, Италия", "Лига" - число поддерживающих направление оружия - менее 50%: 45%, 45% и 48% соответственно. Наименьшей поддержкой (менее трети избирателей) такая опция пользуется среди сторонников Движения "5 звезд". Его лидер экс-премьер Джузеппе Конте давно выступает против поставок оружия, предлагая соответствующие резолюции в парламенте.

Опрос был проведен в период с 4 по 7 декабря по смешанному методу, учитывающему возраст и политические преференции респондентов. Результаты составлены на основе опроса 1 298 человек. Уровень репрезентативности выборки составляет 95%, погрешность результатов - +/- 2,4 %, говорится в описании опроса, проведенного по заказу Университета Урбино к очередному докладу "Итальянцы и государство".

Ранее правительство Италии во главе с Джорджей Мелони приняло решение продлить до конца этого года сроки оказания помощи, в том числе военного характера, Украине. Недавно был сформирован восьмой по счету пакет поставок, перечень которых засекречен.

Российская сторона неоднократно указывала, что снабжение киевского режима западным оружием делает его поставщиков фактическими участниками конфликта. Как сообщил МИД РФ, последний обстрел гражданских объектов в Донецке, в результате которого погибли не менее 25 человек, велся ВСУ с применением поставляемых Западом видов вооружений. "Все это еще раз подтверждает его непосредственную вовлеченность в конфликт и делает его причастным к преступлениям деяния режима Киева", - говорится в сообщении МИД РФ.